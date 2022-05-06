Смілянський заявив, що інтернет-магазин Укрпошти запрацює у вихідні

"Одразу про марки – ввечері буде оголошення, а на вихідні – продажі".

В Укрпошті заявили, що інтернет-магазин запрацює у вихідні.

Про це в телеграмі написав генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

“Одразу про марки – ввечері буде оголошення, а на вихідні – продажі. Тож слідкуйте тут і на фейсбуці”, – сказав він.

За словами Смілянського, майданчик продажу буде інший, його оголосять у суботу вранці, “щоб той, хто збільшив обсяг атак, не підготувався завчасно”.

Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану "Русский корабль иди нах*й" 12 квітня. Тираж склав 1 млн екземплярів у двох номіналах. За 5 днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Через великий ажіотаж продаж марок обмежили, а 20 квітня – зупинили.

Нагадаємо, раніше Укрпошта не змогла запустити інтернет-магазин через кібератаки. Сайт продажу марок намагалися запустити кілька разів. Досі актуальні 5 тисяч замовлень, або 30 тисяч марок.