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Російські окупанти втратили вже майже 25 тисяч військових

РФ втратила також 8 танків і 35 бойових броньованих машин.

Станом на 6 травня окупанти втратили загалом 24 900 військових. За останню добу – 200.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати російської техніки:

  • танків ‒ 1110 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин – 2686 (+35) од.,
  • артилерійських систем – 502 (+3) од.,
  • РСЗВ – 171 (+2) од.,
  • засобів ППО – 83 (+0) од.,
  • літаків – 199 (+3) од.,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) од.,
  • кораблів/катерів – 11 (+1) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12) од.,
  • спеціальної техніки – 38 (+0) од.,
  • крилатих ракет – 90 (+1) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Донбасі та збили сім безпілотників.

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