Станом на 6 травня окупанти втратили загалом 24 900 військових. За останню добу – 200.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Втрати російської техніки:
- танків ‒ 1110 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 2686 (+35) од.,
- артилерійських систем – 502 (+3) од.,
- РСЗВ – 171 (+2) од.,
- засобів ППО – 83 (+0) од.,
- літаків – 199 (+3) од.,
- гелікоптерів – 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 (+19) од.,
- кораблів/катерів – 11 (+1) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12) од.,
- спеціальної техніки – 38 (+0) од.,
- крилатих ракет – 90 (+1) од.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Донбасі та збили сім безпілотників.