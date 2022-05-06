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Росіяни погрожують репресіями мешканцям окупованих територій за відмову отримати "громадянство" псевдореспублік, – ГУР

Без окупаційного "документу" люди не можуть отримати навіть їжу. 

Росіяни погрожують репресіями мешканцям окупованих територій за відмову отримати "громадянство" псевдореспублік, – ГУР
Фото: Пресс-служба ГПСУ

В окупованому Сорокіному Луганської області росіяни почали оформлювати паспорти "ЛНР" для українців, яких перемістили з нещодавно захоплених територій.

Люди, позбавлені домівок, майна і коштів, вимушено погоджуються, адже тільки так можуть отримати продуктові набори і медичну допомогу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України

"З людьми проводяться «профілактичні бесіди». Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи", – зазначили розвідники.

Більшість так званих правоохоронців у ОРЛО відправлена на війну проти України в Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. "Новобранці", яких позбирали замість них, не мають досвіду служби. 

"Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи «народної міліції ЛНР» вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне", – додали в розвідці. 

Нагадаємо, в тимчасово зайнятих районах війська РФ тероризують місцеве населення: обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством. Також вони депортують людей до Росії або в ОРДЛО. 

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