Росіяни погрожують репресіями мешканцям окупованих територій за відмову отримати "громадянство" псевдореспублік, – ГУР

Без окупаційного "документу" люди не можуть отримати навіть їжу.

В окупованому Сорокіному Луганської області росіяни почали оформлювати паспорти "ЛНР" для українців, яких перемістили з нещодавно захоплених територій.

Люди, позбавлені домівок, майна і коштів, вимушено погоджуються, адже тільки так можуть отримати продуктові набори і медичну допомогу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"З людьми проводяться «профілактичні бесіди». Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи", – зазначили розвідники.

Більшість так званих правоохоронців у ОРЛО відправлена на війну проти України в Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. "Новобранці", яких позбирали замість них, не мають досвіду служби.

"Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи «народної міліції ЛНР» вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне", – додали в розвідці.

Нагадаємо, в тимчасово зайнятих районах війська РФ тероризують місцеве населення: обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством. Також вони депортують людей до Росії або в ОРДЛО.