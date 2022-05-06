З Маріуполя і "Азовсталі" евакуювали майже 500 людей

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з Маріуполя та “Азовсталі” вдалося евакуювати майже 500 цивільних. Про це він написав у телеграмі.

“Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних”, - зазначив Єрмак.

Таку ж цифру озвучив і генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

"У спільній операції ООН та Червоного хреста евакуйовано майже 500 людей з "Азовсталі", Маріуполя і прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до збільшення кількості "гуманітарних" пауз, щоб забезпечити прохід цивільним особам", - написав Гуттеріш.

In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

Нагадаємо, на сьогодні анонсовано черговий етап евакуації людей з Маріуполя.