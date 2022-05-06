На Донеччині - бої по всьому фронту, в окупованих селах Херсонщини - критична ситуація, - ОВА

Ніч у багатьох областях України, зокрема на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині, пройшла відносно спокійно. Про це йдеться у ранковому зведенні від ОВА.

На Дніпропетровщині — прилетіла ракета у Покровську громаду. Впала у полі. Ніхто не постраждав. Також — обстріл з градів двох сіл у Зеленодольській та Широківській громадах. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Харків: ніч із поодинокими обстрілами на околицях міста. Постраждалих немає.

Протягом доби була також обстріляна Салтівка. Поранення отримали 5 мирних мешканців.

Протягом доби був ракетний обстріл Лозової, 1 людина загинула.

На Ізюмському напрямку бої тривають.

Луганщина: потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. Вчора ввечері ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту».

16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих. Лисичанськ — два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: активні бойові дії по всьому фронту: Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка.

Вночі і зранку — постійні повітряні тривоги.

У Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, русня активно атакує ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).

Не припиняють рашисти й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На даний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

Миколаївщина: учора після 16 години був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає. Ніч минула відносно спокійно.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.