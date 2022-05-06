Дніпропетровську область обстріляли "градами" і ракетами

У ніч на 6 травня російські військові обстріляли Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. З "градів" поцілили в Зеленодольську та Широківську громади, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Снаряди влучили по двох селах, постраждалих немає.
Окрім того, у Покровській громаді приліт ракети.
"Втрапила у поле. Людей не зачепило", – повідомив Резніченко.
Дніпропетровська область зазнає щоденних ворожих обстрілів. 4 травня російські військові обстріляли центр Дніпра. 3 травня внаслідок ракетного удару було пошкоджено залізничну інфраструктуру області.
2 травня було завдано кількох ракетних ударів: по елеватору з зерном і свинокомплексу. Тварини не постраждали.