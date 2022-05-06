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ЗСУ вразили 15 повітряних цілей окупантів 5 травня: 14 безпілотників і літак

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів.

ЗСУ вразили 15 повітряних цілей окупантів 5 травня: 14 безпілотників і літак
Ілюстративне фото
Фото: Держспецзв'язку

Протиповітряна оборона України 5 травня знешкодила 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними Силами України повітряний простір. 5 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей: 14 – безпілотників типу «Орлан» та один літак, попередньо винищувач Су-30см", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

"«Орлан-10» збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.

Нагадаємо, 4 травня ЗСУ вразили дев'ять повітряних цілей російських окупантів.

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