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​У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту

Сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу

​У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту
Фото: EPA/UPG

У північно-західній частині Чорного моря зберігається загроза висадки ворожого десанту, росіяни проводять розвідки безпілотниками, в тому числі ударними.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу. ЗСУ попереджають, що звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів.

"Про результати цієї роботи ми оперативно інформуємо суспільство, а поки вона триває, просимо зберігати спокій і витримку", - наголошується в повідомленні.

Військові закликають:

  • Не відвідувати пляжі та інші заборонені території,
  • Не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,
  • Не наражати себе на небезпеку
  • Не заважати їхнім діям.

При цьому ЗСУ дякують громадянам за пильність і наголошують, що інформування відповідних органів про підозрілу активність в прибережній зоні допомагає тримати обстановку стабільною та контрольованою. А нерозголошення інформації про діяльність сил оборони - є нашою спільною протидією ворогу.

Нагадаємо,  розвідка Великобританії повідомила, що Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря. Встановивши контроль над морськими сполученнями, ворог хоче послабити економіку України.

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