​Російські окупанти все ще на "Азовсталі", їх не вибили, - "Азов"

Загарбники перебувають на території заводу вже третю добу.

Російських окупантів не вибили з "Азовсталі", вони ще перебувають на території заводу.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в ефірі телемарафону, передає "Дзеркало тижня".

"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (загарбники - Ред.) на заводі. Ідуть важкі бої", - сказав "Калина".

Нагадаємо, сьогодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону заявив, що 4 травня українські військові відтіснили окупантів з території "Азовсталі".