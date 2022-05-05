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​Російські окупанти все ще на "Азовсталі", їх не вибили, - "Азов"

Загарбники перебувають на території заводу вже третю добу.

​Російські окупанти все ще на "Азовсталі", їх не вибили, - "Азов"
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина)
Фото: скріншот

Російських окупантів не вибили з "Азовсталі", вони ще перебувають на території заводу.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в ефірі телемарафону, передає "Дзеркало тижня".

"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (загарбники - Ред.) на заводі. Ідуть важкі бої", - сказав "Калина".

Нагадаємо, сьогодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону заявив, що 4 травня українські військові відтіснили окупантів з території "Азовсталі".

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