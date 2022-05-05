НБУ заборонив російським резидентам брати участь в управлінні небанківськими установами

Якщо власниками істотної участі у надавачів фінпослуг є росіяни або роскомпанії, такі надавачі можуть звернутися до Національного банку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їхнього голосу.

Національний банк України заборонив росіянам та роскомпаніям, які є власниками істотної участі (від 10%) у страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та інших надавачах небанківських фінансових послуг, прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до скасування чи припинення воєнного стану в Україні.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Надавачі фінансових послуг, у яких власниками істотної участі є громадяни рф чи компанії, зареєстровані в рф, можуть звернутися до Національного банку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їх голосу", - підкреслили в Нацбанку.

В установі додали, що для цього необхідно подати пропозиції щодо не менше двох кандидатур. Також потрібні документи для ідентифікації таких фізичних осіб та оцінки їхньої ділової репутації.

"Довіреними особами не зможуть бути громадяни рф та особи, що мають постійне місце проживання у рф. Рішення про призначення довіреної особи ухвалюватиметься Національним банком протягом 30 робочих днів у разі подання повного пакета документів та відповідності вимогам до довіреної особи, визначеним регулятором", - пояснили в Національному банку.

Щоб підтримати учасників ринку небанківських фінансових послуг, НБУ переніс терміни приведення у відповідність їхньої діяльності до вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг.

Строк перенесення – шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, майже 7 тисячам проросійських компаній в Україні заблокували операції з виведення активів.

Раніше глава НБУ закликав очільників міжнародних небанківських фінансових груп припинити будь-яку діяльність своїх дочірніх установ та філій на території Росії та Білорусі.