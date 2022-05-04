Економіка та фінансові ринки: стан в 70 день війни

За даними Держцентру зайнятості кількість осіб, які мали статус безробітного, у березні скоротилася на 8,6% порівняно з попереднім місяцем, та станом на 01.04.2022 становила 286,9 тис. осіб. За видами економічної діяльності серед зареєстрованих безробітних 22% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві, 17% – у сфері торгівлі; 15% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; 13% – у переробній промисловості. За професійними групами серед зареєстрованих безробітних переважають працівники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 17%, сфери торгівлі та послуг – 17%, представники найпростіших професій – 14%, службовці та керівники – 13%, професіонали – 10%, фахівці – 10%. За освітою 48% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 35% – професійно-технічну, 17% – загальну середню освіту.

Водночас кількість відкритих вакансій за місяць скоротилася на 36,9%: до 33,5 тис. станом на 01.04.2022. Скорочення вакансій відбулося в усіх регіонах, найбільше у регіонах, де відбуваються бойові дії. За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується у сільському господарстві (25%), на підприємствах переробної промисловості (18%), в оптовій та роздрібній торгівлі (11%), на транспорті та пошті (8%), у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (7%).

Пом’якшенню навантаження на ринок праці сприяло відновлення діяльності підприємств, у тому числі тих, які здійснили релокацію до безпечних областей. За інформацією Мінекономіки в рамках програми релокації опрацьовано більше тисячі заявок на переміщення потужностей бізнесу, який вирішив виїхати із областей, де тривають бойові дії. Понад 400 підприємств вже переїхали, а 216 з них вже відновили свою роботу. Ще для близько 500 підприємств вже підібрані майданчики, зараз вони знаходяться на різних стадіях транспортування “Укрзалізницею”, “Укрпоштою”, або власними ресурсами (з компенсацією). Місцева влада активно задіяна в пошуку майданчиків для підприємств, розселенні працівників, налагодженні логістики.

Фото: КМДА

Окрім того, Уряд спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, які втратили роботу під час дії воєнного стану. Відповідно до постанови, прийнятої 29.04.2022 на засіданні Уряду за поданням Міністерства економіки, особи, які не мають повного пакету документів для подачі заявки, зможуть стати на облік по безробіттю за спрощеною процедурою – через додаток або портал Дія. Отримати офіційний статус безробітного можуть люди, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту (є найбільш поширеною формою співпраці в ІТ-індустрії) чи іншого цивільно-правового договору, але втратили роботу. Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у визначеному законодавством порядку.

Бюджетна сфера

За оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 15,6 млрд грн; податку на доходи фізичних осіб та військовий збір – 9,7 млрд грн; податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 7,9 млрд грн; рентної плати за користування надрами – 6,5 млрд грн; податку на прибуток підприємств – 5,7 млрд грн; акцизного податку з ввезених на митну територію Україні товарів – 4,2 млрд гривень. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у квітні 2022 року становили 29,7 млрд гривень.

В цілому за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 365,9 млрд гривень. При цьому, касові видатки державного бюджету за січень-квітень 2022 року становили 558,1 млрд грн, у тому числі загального фонду державного бюджету – 523,3 млрд грн, або 77,7 % від розпису звітного періоду. В результаті за перші 4 місяці 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн., у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн при запланованому дефіциті на січень-квітень 2022 року у сумі 317,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2022 року склали 267,0 млрд грн або 156,2% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 143,8 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 13,1 млрд грн ($252,0 млн та €182,0 млн євро). Із зовнішніх джерел залучено 123,2 млрд грн, у тому числі: 41,3 млрд грн (1,4 млрд дол. США) від Міжнародного валютного фонду за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI); 19,5 млрд грн (0,6 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги; 11,8 млрд грн. (0,4 млрд євро) коштів позики МБРР в рамках проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення».

За результатами аукціону із розміщення військових ОВДП, який відбувся 03.05.2022, Міністерством фінансів було залучено 5,6 млрд. гривень, з яких 4,2 млрд. гривень із погашенням у червні 2023 року, а також 50,3 млн. доларів США. Найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у відповідні цінні папери станом на 2 травня 2022 року становив близько 3,5 млрд грн, 38,3 млн дол. США та 25,4 млн. євро, нерезидентів – більше 66 млн грн.

З урахуванням планових погашень обсяг ОВДП в обігу за плинний тиждень збільшився на 2,9 млрд. гривень. Національний банк збільшив свій портфель ОВДП за тиждень на 10 млрд. гривень. Вкладення банків в ОВДП скоротилися на 5 млрд. гривень, юридичних осіб – на 2,1 млрд. гривень, фізичних осіб – зросли на 132 млн. гривень. Зважаючи на валютні обмеження обсяг інвестицій в ОВДП з боку нерезидентів практично не змінився та залишається на рівні близько 74,4 млрд. гривень.

Валютний ринок

Поточний рахунок платіжного балансу у березні 2022 року був зведений із профіцитом 1,35 млрд. доларів США (у березні 2021 року – дефіцит 790 млн. доларів США). Це було обумовлене більш суттєвим скороченням імпорту товарів (утричі порівняно з березнем 2021 р.) відносно експорту товарів (скоротився удвічі порівняно з березнем 2021 р.). Загалом, за результатами 1 кварталу 2022 року профіцит поточного рахунку становив 2,5 млрд. доларів США, забезпечуючи фундаментальну стійкість платіжного балансу України.

Надходження з оплати праці у березні 2022 р., хоча і зменшились на 24% порівняно з відповідним періодом минулого року, проте залишалися досить високими – на рівні перших двох місяців 2022 року (близько 1 млрд. доларів США за місяць). В цілому за 1 квартал 2022 року надходження з оплати праці від нерезидентів становили 3 млрд. доларів США, що дозволило компенсувати чисті виплати доходів від інвестицій на користь нерезидентів (-2,4 млрд. доларів США за січень-березень 2022 р.)

Надходження прямих іноземних інвестицій у березні 2022 року становили 256 млн. доларів США та забезпечувалися, головним чином, реінвестованими доходами іноземних інвесторів (89 млн. доларів США) та збільшенням заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами. Заборгованість за кредитами перед нерезидентами (+2,6 млрд. доларів США за місяць) зростала в основному за рахунок збільшення державних запозичень за програмами міжнародної підтримки (+3,0 млрд. доларів США). Натомість Національний банк скорочував свою заборгованість шляхом погашення кредитів перед МВФ (-449 млн. доларів США у березні).

В останній тиждень квітня чистий попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків дещо знизився порівняно із попереднім тижнем. Це було обумовлене зростанням пропозиції іноземної валюти, тоді як попит на неї залишався на рівні попереднього тижня. Це, у свою чергу, дозволило Національному банку скоротити чистий продаж іноземної валюти на МВРУ до 447 млн. доларів США (-18% до попер. тижня) та 103 млн. євро (-48% до попер. тижня).

Фінансовий сектор

Ліквідність банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) за плинний тиждень скоротилася 213 млрд. гривень (порівняно із 233 млрд. гривень тижнем раніше), що, втім, залишається учетверо вище від мінімального нормативного значення. Зменшення ліквідності банківського сектору було обумовлене інтервенціями Національного банку з купівлі іноземної валюти, тоді як фактором її підтримки виступали витрати з ЄКР та скорочення обсягу готівки в обігу поза банками.

Надлишок ліквідності банківського сектору обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування, обсяг надання яких минулого тижня становив 170 млн. гривень (строком на 1 рік за ставкою 11%), та утримання ставок за операціями банків на міжбанківському ринку на рівні нижньої межі ставок за операціями постійного доступу НБУ (9%).

В умовах підвищених кредитних ризиків підтримку банківському кредитуванню надає державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 738 пільгових кредитів на загальну суму 3,09 млрд грн. Загальний обсяг кредитів виданих за програмою з початку її реалізації перевищив 100 млрд. гривень, з яких левову частку підприємці отримали на поповнення оборотних коштів бізнесу.