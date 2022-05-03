За квітень міжнародні резерви України скоротилися на $1,5 млрд, - Шевченко

З лютого резерви зменшилися на майже 2,7 млрд.

Міжнародні резерви України протягом квітня скоротилися на 1,5 млрд доларів. Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у своєму дописі на НВ.

Однак, за словами Шевченка, завдяки міжнародній допомозі НБУ зможе підтримати резерви на належному рівні.

"Станом на початок травня резерви, за оперативними даними, становлять 26,6 млрд доларів. При достатній міжнародній фінансовій допомозі у нас буде можливість утримувати резерви на належному рівні і навіть збільшувати їх", - сказав очільник НБУ.

Також він нагадав, що НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривень на час воєнного стану, і це є тимчасовим рішенням.

"Ми залишаємося прихильними ринкових підходів і курсу на валютну лібералізацію. У міру зростання обсягів пропозиції валюти на ринку завдяки поступовому відновленню експорту товарів ми повернемося до політики плаваючого курсоутворення, при якій курс визначається ринком, а центробанк згладжує надмірні курсові коливання", - сказав глава НБУ.

Нагадаємо, станом на початок лютого міжнародні резерви України становили 29,29 млрд доларів.