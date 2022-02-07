Міжнародні резерви України зменшилися на 5% за два місяці

Міжнародні резерви України, які в 2021 році зросли на 1,8 млрд доларів і на 1 січня становили 30,941 млрд доларів, станом на 1 лютого 2022 року зменшилися 29,29 млрд доларів порівняно з 1 грудня.

За даними пресслужби НБУ, за підсумками січня міжнародні резерви впали на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року. Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця у Нацбанку пояснили насамперед валютними інтервенціями, "спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником".

"У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин – сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", – пояснили в НБУ.

Серед інших причин – сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках. Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав –1 511,2 млн доларів США. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн доларів.

Крім того, на розмір резервів вплинули платежі за державним боргом. Зокрема на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 416,8 млн доларів, з яких 186,2 млн становило обслуговування і погашення за державними цінними паперами.

Також на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів у сумі 70,5 млн доларів в еквіваленті.

У НБУ наголосили, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що на 1 вересня резерви України становили 31,6 млрд доларів, це був рекордний показник з квітня 2012 року. Того ж місяця Україна проходила пік виплат за зовнішнім боргом, тому до жовтня показник резервів скоротився майже на 3 млрд доларів.

Загалом за 2021 рік міжнародні валютні резерви України зросли на 6%, до 30,6 мільярда доларів. За даними НБУ, це відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти на ринку.