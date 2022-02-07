Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
У Марокко помер п'ятирічний хлопчик, який впав у 32-метрову криницю
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
Єлизавета II звернулась до британців: призначила дружину принца Чарльза королевою-консортом
ГоловнаЕкономікаДержава

"Енергоатом" спростував вплив роботи 15 енергоблоків АЕС на обвал цін на ринку електроенергії

Суттєве зниження ціни пов'язане з маніпуляціями на ринку з боку великих торговців, заявила НАЕК.

"Енергоатом" спростував вплив роботи 15 енергоблоків АЕС на обвал цін на ринку електроенергії

Обсяг виробництва електроенергії НАЕК "Енергоатом" не впливає на формування ціни на ринку "на добу вперед" (РДВ), а суттєве зниження ціни, яке відбулося з 24 січня і продовжується, незважаючи на скорочення виробництва атомної електроенергії, пов'язане з маніпуляціями на ринку з боку великих торговців, заявила НАЕК.

"Ми стверджуємо, що обсяг виробництва електроенергії "Енергоатомом" не впливає на ціну РСВ, яка сьогодні залишається ціноутворювальною на ринку електроенергії України", - йдеться в повідомленні компанії, переданому порталу "Енергореформа" у понеділок.

Свою заяву в компанії аргументували рядом графіків виробництва електроенергії НАЕК і ціни на неї в січні - на початку лютого, наголосивши, що за постійної потужності виробництва "Енергоатомом" ціна на ринку змінювалася, а коли потужність виробництва АЕС зменшувалася – падала.

"Весь місяць до 24 січня виробництво АЕС було незмінним, проте ціна на ринку щодня була різною і не залежала від дій "Енергоатому", – зазначили там, вказавши, що з 1 по 24 січня коливання ціни базової електроенергії склало 30% – з 3091 грн. /МВт-год до 2307 грн/МВт-год.

На думку компанії, перше падіння ціни на РДВ 24 січня до 2499 грн/МВт-год сталося через різке зменшення обсягів купівлі великими торговцями вночі з 1.00 до 7.00. В результаті ціна нічної електроенергії знизилася на 58% – до 649 грн/МВт-год, що значно нижче за собівартість виробництва АЕС. При цьому споживання на добу постачання того дня зменшилося на 32%. Водночас у компанії вказали, що з 1 лютого з боку попиту почали виставлятися заявки, які можуть бути акцептовані лише за умови низької ціни бази на РДВ у 2000 грн/МВт-год.

"Це новий шар маніпуляцій після зняття обсягів покупки в РДВ. У результаті ціна не може піднятися вище за рівень, що зумовлений попитом", - пояснили в НАЕК.

На її думку, при подачі таких заявок покупці не купують весь необхідний обсяг, проте через особливості правил ринку вони можуть докупити його вже на балансуючому ринку за ціною максимум 15% дорожчою за цю занижену ціну РСВ.

"За період з 1 по 7 лютого на РДВ так і не було куплено 136 тис. МВт-год, що можна порівняти з добовим обсягом цього сегменту", - підрахували в "Енергоатомі".

У компанії заявили, що виправлення кризової ситуації настане, коли торговці повернуть попит на РДВ.

"Це відновить ціну до попереднього стабільного рівня", – переконані у компанії.

У НАЕК вітають перші кроки регулятора НКРЕКУ щодо стабілізації ринку та закликають до подальших рішучих дій. Уточнюється, що поточна потужність 15 енергоблоків АЕС 7 лютого становить 11790 МВт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також