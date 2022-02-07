"Енергоатом" спростував вплив роботи 15 енергоблоків АЕС на обвал цін на ринку електроенергії

Обсяг виробництва електроенергії НАЕК "Енергоатом" не впливає на формування ціни на ринку "на добу вперед" (РДВ), а суттєве зниження ціни, яке відбулося з 24 січня і продовжується, незважаючи на скорочення виробництва атомної електроенергії, пов'язане з маніпуляціями на ринку з боку великих торговців, заявила НАЕК.

"Ми стверджуємо, що обсяг виробництва електроенергії "Енергоатомом" не впливає на ціну РСВ, яка сьогодні залишається ціноутворювальною на ринку електроенергії України", - йдеться в повідомленні компанії, переданому порталу "Енергореформа" у понеділок.

Свою заяву в компанії аргументували рядом графіків виробництва електроенергії НАЕК і ціни на неї в січні - на початку лютого, наголосивши, що за постійної потужності виробництва "Енергоатомом" ціна на ринку змінювалася, а коли потужність виробництва АЕС зменшувалася – падала.

"Весь місяць до 24 січня виробництво АЕС було незмінним, проте ціна на ринку щодня була різною і не залежала від дій "Енергоатому", – зазначили там, вказавши, що з 1 по 24 січня коливання ціни базової електроенергії склало 30% – з 3091 грн. /МВт-год до 2307 грн/МВт-год.

На думку компанії, перше падіння ціни на РДВ 24 січня до 2499 грн/МВт-год сталося через різке зменшення обсягів купівлі великими торговцями вночі з 1.00 до 7.00. В результаті ціна нічної електроенергії знизилася на 58% – до 649 грн/МВт-год, що значно нижче за собівартість виробництва АЕС. При цьому споживання на добу постачання того дня зменшилося на 32%. Водночас у компанії вказали, що з 1 лютого з боку попиту почали виставлятися заявки, які можуть бути акцептовані лише за умови низької ціни бази на РДВ у 2000 грн/МВт-год.

"Це новий шар маніпуляцій після зняття обсягів покупки в РДВ. У результаті ціна не може піднятися вище за рівень, що зумовлений попитом", - пояснили в НАЕК.

На її думку, при подачі таких заявок покупці не купують весь необхідний обсяг, проте через особливості правил ринку вони можуть докупити його вже на балансуючому ринку за ціною максимум 15% дорожчою за цю занижену ціну РСВ.

"За період з 1 по 7 лютого на РДВ так і не було куплено 136 тис. МВт-год, що можна порівняти з добовим обсягом цього сегменту", - підрахували в "Енергоатомі".

У компанії заявили, що виправлення кризової ситуації настане, коли торговці повернуть попит на РДВ.

"Це відновить ціну до попереднього стабільного рівня", – переконані у компанії.

У НАЕК вітають перші кроки регулятора НКРЕКУ щодо стабілізації ринку та закликають до подальших рішучих дій. Уточнюється, що поточна потужність 15 енергоблоків АЕС 7 лютого становить 11790 МВт.