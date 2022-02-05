Київський метрополітен оголосив тендер на проєктування станції "Львівська брама"

Будівництво станції на Сирецько-Печерській лінії заморозили ще 1996 року.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама". Вартість робіт оцінили у 73 млн 439 тис. гривень.

Це вказано у тендерній пропозиції, яку оприлюднено на сайті держзакупівель prozorro.

Відповідно до документації, вихід буде не на Львівській площі, як планували раніше, а на Січових Стрільців, тобто на 300 метрів на захід.

Місце майбутньої станції обмежене вулицею Січових Стрільців, Кудрявським узвозом та вулицею Кудрявською. Архітектурно-планувальні рішення станції мають враховувати потреби людей з інвалідністю.

Поряд зі станцією або у межах її вестибюля виконавець робіт має запропонувати громадські санітарні вузли. За змоги поруч слід буде запроєктувати приміщення закритого типу для зберігання не менш як 100 велосипедів.

Виконавець має розробити щонайменше два кольорові варіанти дизайн-проєктів станції (креслень інтер’єрів та екстер’єрів з прив’язкою до наявної забудови).

До 11 лютого можна звернутися до замовника для роз’яснень умов тендера. Подавати тендерні пропозиції можна до 21 лютого, а вже наступного дня стартує аукціон.

Нагадаємо, станція київського метрополітену "Львівська брама" на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Лук'янівська" і "Золоті ворота" зараз законсервована. Її будівництво було розпочато 1991 року, але роботи заморозили 1996 року через відсутність комплексного рішення реконструкції Львівської площі, де запланували вихід зі станції, і через брак коштів.

Влада міста періодично заявляла про швидкий початок добудови станції, але фактично роботи не починалися.

Наприкінці 2013 року тодішній гендиректор "Київметробуду" Володимир Петренко заявляв про плани ввести станцію в експлуатацію у 2015 році. Цього не зробили й досі.

Тодішня радниця начальника "Київського метрополітену" (нині прессекретарка) Наталія Макогон у 2018 році сказала у коментарі The Village, що станцію "Львівська брама" планують добудувати до 2025 року.