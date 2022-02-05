«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
ГоловнаЕкономікаДержава

Київський метрополітен оголосив тендер на проєктування станції "Львівська брама"

Будівництво станції на Сирецько-Печерській лінії заморозили ще 1996 року.

Київський метрополітен оголосив тендер на проєктування станції "Львівська брама"
Фото: Надано Оленою Задорожною

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на проектування входу станції метро "Львівська брама". Вартість робіт оцінили у 73 млн 439 тис. гривень.

Це вказано у тендерній пропозиції, яку оприлюднено на сайті держзакупівель prozorro

Відповідно до документації, вихід буде не на Львівській площі, як планували раніше, а на Січових Стрільців, тобто на 300 метрів на захід.

Місце майбутньої станції обмежене вулицею Січових Стрільців, Кудрявським узвозом та вулицею Кудрявською. Архітектурно-планувальні рішення станції мають враховувати потреби людей з інвалідністю.

Поряд зі станцією або у межах її вестибюля виконавець робіт має запропонувати громадські санітарні вузли. За змоги поруч слід буде запроєктувати приміщення закритого типу для зберігання не менш як 100 велосипедів.

Виконавець має розробити щонайменше два кольорові варіанти дизайн-проєктів станції (креслень інтер’єрів та екстер’єрів з прив’язкою до наявної забудови).

До 11 лютого можна звернутися до замовника для роз’яснень умов тендера. Подавати тендерні пропозиції можна до 21 лютого, а вже наступного дня стартує аукціон.

Нагадаємо, станція київського метрополітену "Львівська брама" на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Лук'янівська" і "Золоті ворота" зараз законсервована. Її будівництво було розпочато 1991 року, але роботи заморозили 1996 року через відсутність комплексного рішення реконструкції Львівської площі, де запланували вихід зі станції, і через брак коштів.

Влада міста періодично заявляла про швидкий початок добудови станції, але фактично роботи не починалися.

Наприкінці 2013 року тодішній гендиректор "Київметробуду" Володимир Петренко заявляв про плани ввести станцію в експлуатацію у 2015 році. Цього не зробили й досі.

Тодішня радниця начальника "Київського метрополітену" (нині прессекретарка) Наталія Макогон у 2018 році сказала у коментарі The Village, що станцію "Львівська брама" планують добудувати до 2025 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також