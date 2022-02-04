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Ціна російської нафти Urals зросла слідом за Brent

Уперше з 2014 року вартість російської експортної сировини перевищила $93 за барель.

Ціна російської нафти Urals зросла слідом за Brent
Фото: EPA/UPG

Ціна нафти російської марки Urals у Європі на торгах у четвер, 3 лютого, вперше за сім років перевищила 93 долари США за барель.

Про це повідомив російський ТАСС із посиланням на міжнародне цінове агентство Argus.

"Увечері 3 лютого ціна ф'ючерсів з постачанням у квітні зросла до $91 за барель на лондонській біржі ICE. На цьому рівні вона торгувалася вперше із жовтня 2014 року", – сказано в повідомленні.

Абсолютний рекорд ціни Urals спостерігався влітку 2008 року. Тоді барель продавали за 140,78 долара США. У березні 2020-го російська нафта торгувалася за рекордно низькою ціною, яка ледь перевищувала $16 за барель.

Як повідомляли, ціна на нафту марки Brent ввечері 3 лютого перевищила $91 за барель уперше з жовтня 2014 року. Через брак світових запасів та геополітичну напруженість ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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