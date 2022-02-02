Я не певен, що ми зараз у тій ситуації, коли можемо відмовитися від програм МВФ, - Марченко

Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але зараз йдеться про виконання чинної.

Про це в інтерв'ю Економічній правді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи те, що у червні закінчується чинна програма з МВФ.

"Ведуться (перемовини - ред.), але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної. Тому перед формуванням нового порядку дня співробітництва з МВФ важливо повноцінно виконати чинну програму", - зазначив міністр.

На питання, як можуть вплинути на співпрацю з МВФ заяви голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, що Україна може прожити цей рік без програми фонду, Марченко відповів:

"Заяви політиків сприймається трішки по-іншому, ніж заяви офіційних осіб. Якби я це сказав, то це була б катастрофічна історія, а політики сьогодні одне можуть сказати, завтра – інше. Данило Олександрович розуміє наш графік виплат, і він знає, що якби в нас був доступ до ринку євробондів, то ми могли б самі профінансувати дефіцит держбюджету. Але оскільки зараз ми бачимо протилежний тренд, нам треба мати добропорядні та відверті відносини з МВФ".

За його словами, тому в уряді не розглядають інших варіантів, ніж як продовжити співпрацю з МВФ.

"Чи можемо ми відмовитися від МВФ? Звичайно. Питання в іншому: чи ми достатньо зрілі. Я, чесно кажучи, не впевнений, що ми зараз у тій ситуації, коли можемо ухвалювати такі рішення", - підкреслив очільник Мінфіну.

Він також прокоментував питання про перегляд тарифів на комунальні послуги.

"Щодо історії з тарифами, то МВФ не ставить питання: "Давайте ринкові тарифи!". Це міф, який постійно розганяється. В МВФ розуміють, що якщо перекласти ринкову ціну на споживачів, всередині країни виникнуть суспільне збурення і резонанс. МВФ з нами дискутує. Вони кажуть: "Ми розуміємо, що зараз ви не можете зробити перехід на ринкове ціноутворення, але як ви бачите ситуацію в майбутньому? Що ви плануєте робити? Як ви можете забезпечити наявність достатніх коштів у компанії "Нафтогаз", її ліквідність?". Таких питань дуже багато. Формати бюджетної підтримки цієї сфери теж обговорюються", - додав він.

Журналісти спитали міністра, чи МВФ наполягає, щоб різницю в такому випадку компенсувати через програми субсидій.

"У тому числі. Через різні форми та механізми", - відповів на це Марченко.

Нагадаємо, що чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів.

Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада 2021 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні.