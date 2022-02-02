"Газпром" удвічі збільшив транзит газу через Україну

"Оператор ГТС" пояснив, що росіяни "просто повернулися до контрактних обсягів".

Російська компанія "Газпром" 1 лютого удвічі збільшила транзит газу через територію України – до 107 млн куб. м на добу.

Про це повідомив генеральний директор "Оператор ГТС" Сергій Макогон, передає УНІАН.

Він підтвердив, що добове прокачування газу збільшилася з 54 млн куб. м до 107 млн куб. м. Макогон наголосив, що такий обсяг транзиту прописаний у чинному з "Газпромом" контракті.

"Бронь "Газпромом" 109 мільйонів кубометрів на добу. Тобто вони просто повернулися до контрактних обсягів", – пояснив він.

Керівник "Оператора ГТС" додав, що не знає, з чим пов'язане збільшення транзиту: із похолоданням чи політичною ситуацією.

Нагадаємо, 24 січня "Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи. У російському концерні стверджували, що заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях.

Відомо, що запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником. У січень 2022 року Україна увійшла із запасами природного газу у ПСГ 13,517,3 млн куб. м.

За даними "Укртарнсгазу", тільки початку жовтня до 31 грудня 2021 року запаси в ПСГ знизилися на 5 млрд 182,8 млн куб. м, або на 27,7%.

Як повідомляли, 1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.