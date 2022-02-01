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Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини

Це дає можливість трейдерам організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії. 

Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини
Фото: EPA/UPG

Україна 1 лютого вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Про це в Facebook повідомив керівник "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках. Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту", – зазначив він.

Макогон додав, що відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії. 

Нагадаємо, у грудні Оператори газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Угорщини (FGSZ) уклали угоду про взаємодію для запровадження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну з 1 січня 2022 року.

Водночас у серпні Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України. Угода передбачає, що Угорщина отримуватиме щорічно по 4,5 млрд кубометрів газу: 3,5 млрд кубометрів – через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів – через Австрію. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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