Укрзалізниця збудувала 60 нових піввагонів

партію вже передано на станцію Лозова, звідки піввагони буде спрямовано під навантаження.

Укрзалізниця виготовила на власному підприємстві - Панютинському вагоноремонтному заводі - перші 60 піввагонів в межах масштабного оновлення вантажного рухомого складу, яке стартувало за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Усю партію вже передано на станцію Лозова, звідки піввагони буде спрямовано під навантаження.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Минулого року за підтримки президента та уряду ми розпочали оновлення пасажирських вагонів та інфраструктури, цього року до програми “Велике будівництво” приєднується оновлення й вантажних вагонів. Наше завдання ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом — піввагонах та зерновозах», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Панютинський вагоноремонтний завод, за словами в.о. директора Алли Мисник, почав працювати та нарощувати потужності вперше за три роки. Для мешканців регіону це робочі місця та стабільна зарплата, а для державного та місцевого бюджетів — податки.

До 2025 року Укрзалізниця планує поповнити вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Останнє масштабне оновлення відбулося у 2016-2018 роках, коли було поповнено парк 7120 вагонами.

У 2022 році планується збудувати на Панютинському, Дарницькому та Стрийському вагоноремонтних заводах 1496 вантажних вагонів: 1446 піввагонів та 50 зерновозів. Зокрема, на Панютинському ВРЗ — 714 піввагонів та 50 зерновозів, а також відремонтувати 1 560 вантажних вагонів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що плани глобальної модернізації УЗ в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» передбачають глибинну фінансову та корпоративну реформу УЗ, оновлення парку пасажирських та вантажних вагонів, постачання 130 нових електровозів французького виробництва, електрифікацію до 2024 року мінімум 500 км колій та подальший розвиток приміського та міжнародного сполучення.