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"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі

Люстра на вокзалі у Дніпрі впала 27 січня, ніхто не постраждав.

АТ "Укрзалізниця" повідомила про позапланову додаткову перевірку на вокзалах усіх підвісних люстр через інцидент на залізничному вокзалі у Дніпрі.

Як повідомили у пресслужбі компанії, у п’ятницю, 28 січня, відбувалися планові регламентні роботи із заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра. Під час підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу. 

Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив пасажирів та відвідувачів вокзалів, що працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, "яке об'єктивно має високій знос". 

"Так, зокрема, діємо на упередження із заміною та капітальними роботами ремонтними ліфтово-ескалаторного господарства вокзалів. Головне – суворе дотримання вказівок працівників вокзалів, особливо там, де тривають ремонтні роботи", – зазначив він.

Як повідомляли, подібний випадок трапився у грудні 2017 року. Тоді люстра впала в залі очікування залізничного вокзалу у Херсоні. Обійшлося без постраждалих.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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