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ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артемій Рябчук

Нацгвардієць розстріляв караул на "Південмаші", вбив п’ятьох людей і ще п’ятьох важко поранив.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві товаришів по службі на "Південмаші" Артемій Рябчук.

Фото: ДБР

"Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження", – повідомляє 28 січня пресслужба ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Фото: ДБР

Нагадаємо, солдатові-строковику Національної гвардії 20-річному Артемію Рябчуку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410). У ніч на 27 січня він з автомата розстріляв караул, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – четверо військових і цивільна жінка. Поранено ще пʼятьох людей.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування.

Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї. 

Після трагедії на "Південмаші" командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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