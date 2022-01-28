Державне бюро розслідувань нагадало п’ятому президентові України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петрові Порошенку, який є підозрюваним у так званій "вугільній справі", що він має зобов’язання співпрацювати зі слідством.

Таким чином пресслужба відомства відреагувала на заяви захисту Порошенка.

"Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України. Підкреслюємо, брати участь у процесуальних діях є обов’язком П. Порошенка. Саме закон визначає, що у нього є певні обов'язки, які він має виконувати, а не керуватися особистими бажаннями щодо цього. Тому з прикрістю сприймаємо слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний «не співпрацюватиме зі слідством»", – сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДБР у п’ятницю, 28 січня.

У ДБР наголосили, що будь-який підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дії, які потрібно провести під час розслідування.

"Отже, доводиться констатувати, що запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання надто поблажливий. Стає все більш очевидним, що Порошенко хоче зірвати слідство і тільки політизує процес", – зазначається у заяві ДБР.

У відомстві черговий раз закликали команду народного депутата не маніпулювати інформацією і не поширювати фейки.

Зокрема, у ДБР наголосили, що на 31 січня допит Віктора Медведчука у ДБР не планується. Відтак мови про про так званий "перехресний допит" з Петром Порошенком бути не може.

"ДБР вважає, що було би достойним Петру Порошенку не ховатись, не тікати від процесуальний дій, а брати повноцінну участь у них. Нагадуємо, що наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка 31 січня 2022 року об 11:00", – підсумували у відомстві.

19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід – особисте зобовʼязання. Водночас політик мусить здати закордонний паспорт, прибувати за першої вимоги до суду та слідчих і не може їхати за межі Києва та Київської області без попередження.

Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід.

Обвинувачення, яке на суді просило утримання під вартою із альтернативою в 1 млрд гривень, також подало оскарження.

Сьогодні Київський апеляційний суд переніс розгляд оскарження запобіжного заходу Порошенку. Суд розглядатиме оскарження сторін захисту і обвинувачення.

У суді суддя-доповідач Ященко сказав, що матеріали "вугільної справи" до апеляційного суду не надійшли з суду першої інстанції – Печерського райсуду.

Розгляд справи перенесено на 11 годину 11-го лютого 2022 року.

Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.