Порошенко і Медведчук вступили в змову не пізніше жовтня 2014 і поділили функції в злочинному плані, – текст підозри

Слідство у так званій вугільній справі щодо закупівлі Україною вугілля в ОРДЛО і фінансування терористичних "Л/ДНР" вважає, що пʼятий президент Петро Порошенко вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком не пізніше жовтня 2014 року.

Про це йдеться у тексті підозри Порошенку за статтями про державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Текст документу оприлюднено УП (авторська пунктуація та граматика в цитатах з документу збережена).

"Задля задоволення власних політичних інтересів, недопущення падіння політичних рейтингів та рівня довіри в результаті можливого подальшого загострення відносин з країною-агресором – Російською Федерацією, зважаючи на підстави позачергових виборів Президента України, не пізніше жовтня 2014 року Порошенко П.О., будучи представником влади – Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України – Головою Ради національної безпеки і оборони України, вступив у злочинну змову з Медведчуком В.В. та розподілили між собою виконувані функції, ролі й задачі в загальному злочинному плані", – вважає слідство.

Згідно з текстом підозри, злочинні наміри Порошенко вирішів реалізовувати через активне використання адміністративного впливу, із залученням співучасників з уряду, РНБО, правоохоронних органів, а також через скликання РНБО, призначення і звільнення з посад, видання і скасування указів та розпоряджень.

Далі пояснюється, що у звʼязку з захопленням терористичними "Л/ДНР" місць видобутку корисних копалин була зупинена більшість операцій з придбання енергогенеруючими підприємствами України вугілля в ОРДЛО. Водночас у серпні-жовтні 2014 урядом і державними підприємствами з метою недопущення шкоди державній безпеці та енергетичної кризи вживались заходи, спрямовані на диверсифікацію джерел постачання вугілля, що могло забезпечити енергетичну безпеку. Таким чином було вирішено рекомендувати ДП "Укрінтеренерго" купити 1 млн тонн вугілля у ПАР. У серпні було укладено відповідний контракт зі Steel Mont Trading LTD, а в жовтні-листопаді за цим договором у порти Чорного моря поставили перші партії вугілля.

"У свою чергу, Медведчук В.В. та представники вищого політичного керівництва Російської Федерації, спостерігаючи за розвитком цих подій і усвідомлюючи невідворотний та цілеспрямований шлях України щодо зміцнення державної, економічної та енергетичної безпеки через диверсифікацію поставок вугілля, який призвів би до суттєвого зменшення його поставок з Російської Федерації та унеможливлення його поставок з тимчасово непідконтрольних Україні територій, бажаючи реалізувати свої наміри у проведення підривної діяльності проти України шляхом підтримки терористичних організацій, вирішили розробити, розбробили та узгодили з представниками Російської Федерації план по сприянню діяльності терористичних організацій через створення в умовах оплювального сезону штучного дефіциту вугілля для потреб енергогенеруючих підприємств України, дефіциту часу та інших причин (...), та організацію поставок більшості від необхідного для потреб енергогенеруючих піцдприємств України вугілля саме від підприємств на території Донецької і Луганської областей, майно яких перебуває у власності та під контролем терористичних організацій", – зазначено в документі.

Після цього слідство стверджує, що Медведчук і Порошенко, "маючи владні повноваження", "певні організаторські здібності" і "життєвий досвід", щоб приховати участь пʼятого президента в підривній діяльності проти України, узгодили Медведчуку роль співорганізатора у здійсненні допомоги представникам Росії.

"За собою Порошенко П.О. залишив координацію дій в умовах конспірації, управлінські та кадрові питання, та у разі необхідності, адміністративний вплив, а також узгодження дій та заходів у здійсненні допомоги представникам Російської Федерації", – зазначено в підозрі.

Медведчук залучив бізнесмена Кузяру до злочинного плану – він мав вести перемовини з терористами щодо підприємств, які будуть постачати вугілля, а також проводити розрахунки. Згідно з планом, Росія мала штучно створити дефіцит вугілля для України шляхом обмеження поставок. Штучне обмеження мали припинити тільки за умови початку поставок вугілля з контрольованих "ДНР" і "ЛНР" підприємств.

Після цього, як сказано в підозрі, Медведчук погодив з Порошенком надання вказівок посадовцям Міненерго і енергогенеруючих підприємств України придбати вугілля у підприємств в ОРДЛО, що контролювалися терористами, і сплатити за нього кошти на рахунки як цих підприємств, так і готівкою керівникам терористичних організацій. Тих, хто не хотів це виконувати, Медведчук і Порошенко нібито погодились звільнити.

"Порошенко П.О., Медведчук В.В. та інші співучасники, умисно, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці, але не пізніше 04.11.2014, діючи у точно невстановлений на даний час спосіб, впровадили раніше розроблений спільний злочинний план дій і домовленостей для економічного розвитку терористичних організацій, ослаблення безпеки української держави, надання службовим особам вищого політичного керівництва Російської Федерації більш широких можливостей для втручання у внутрішні справи України через проведення підривної діяльності проти неї", – йдеться у документі.

4 листопада 2014 Порошенко на засіданні РНБО, за даними слідства, висловив сумнів щодо якості вугілля з ПАР і наголосив на необхідності припинення відповідного контракту. Генпрокуратура і МВС почали слідство щодо африканського вугілля, на "Центренерго" провели обшуки, а директору "Укрінтеренерго" Зіневичу повідомили підозру. Вважається, що ці дії спричинили односторонню відмову Steel Mont від постачання вугілля з ПАР.

Таким чином, як вважається, виникли штучно створені умови, коли вугілля можна було купувати тільки у підприємств Росії. РФ заблокувала поставки з метою спонукання України купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях.

Слідство стверджує, що Порошенко та Медведчук чинили адміністративний тиск на посадовців Міненерговугілля, НБУ і "Центренерго" щодо сплати коштів безпосередньо ватажкам терористів та укладання прямих договорів про купівлю вугілля, чим сприяли діяльності терористичних організацій.

Щоб приховати це, Порошенко і Медведчук нібито змовились переєструвати розташовані на непідконтрольній території підприємства на вільній частині України. Також Порошенко нібито обговорював призначення більш лояльного до цієї схеми міністра енергетики. Замість Продана міністром призначили Демчишина. Той, згідно з даними слідства, пристав на злочинний план.

Далі, як стверджує слідство, щоб надати легального вигляду угодами із шахтами в ОРДЛО, Порошенко на пресконференції у Львові 29 грудня 2014 "поінформував суспільство, що оплата грошових коштів за поставки вугілля з територій підконтрольних терористичним організаціям буде здійснюватись ніби то з обовʼязковим контролем таких виплат і нібито виключно для погашення заборгованості з заробітної плати перед шахтарями".

Далі Порошенко на нараді з Демчишиним і в.о. Гендиректора "Центренерго" дав їм вказівку підписати догвоори про постачання вугілля з підприємствами на непідконтрольних територіях. Потім президент, за даними слідства, розповів про це Медведчуку, а той – керівництву РФ.

"Центренерго" сплатив 10 000 000 грн на рахунки ДП "Луганськвугілля" і ДП "Шахта імені Кисельова", контрольованими терористами. Це був аванс за майбутню поставку, але кошти, за даними слідства, використали на потреби терористичних організацій. Після отримання цих 10 млн і ще 20 млн 6 січня 2015 ці два підприємства почали вантажити вугілля для поставок на неокуповану територію.

Далі була вчинена ще низка дій, спрямованих на перерахування коштів цим двом підприємствам в ОРДЛО, і загалом за 2015 рік за вугілля перевели в готівку не менше 205 391 145 млн гривень, розподілених на користь "ДНР" і "ЛНР". Це не рахуючи коштів, сплачених готівкою, із запланованих більш ніж 3 млрд 168.

"Таким чином, Порошенко П.О., будучи особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, вчинив державну зраду – діяння, умисно вичнене громадянином України на шкоду суверенітетові, державній, економічній безпеці України, надання іноземній державі, або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Крім того своїми умисними діями Порошенко П.О., (...) вчинив інше сприяння дільності терористичної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального колдесу України", – йдеться у підсумку підозри, підписано в.о. Генпрокурора Симоненком.

Нагадаємо, підозру Порошенкові підписали учора. Політик нині перебуває не в Україні, і, за словами його адвокатів, слідству про це було відомо. Адвокати називають справу політичною, а також кажуть, що "постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким була забезпечено енергетичну безпеки держави".

В основу підозри Порошенку, за даними СБУ, лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Як відомо, на початку жовтня СБУ і Генпрокуратура оголосили про повідомлення ще однієї підозри народному депутатові Віктору Медведчуку. Вона стосується підриву енергетичної незалежності України.

Саме через Медведчука, як зазначає слідство, був зірваний план купівлі вугілля на світовому ринку, зокрема і в ПАР. Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука нібито змовилася з українськими високопосадовцями, які, використовуючи повноваження НБУ і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За посередництва наближеної до Медведчука особи – бізнесмена С. Кузяри – на окупованій території було обрано два вугільні підприємства, які фактично не працюють – ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їхніми керівниками призначили представників терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Таким чином "вугільні” питання узгоджувалися з ватажками бойовиків.

В оприлюднених СБУ записах розмов тоді фігурували імена Петра Олексійовича, Гонтаревої і Бориса Ложкіна. У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Михайло Зурабов і помічник Путіна Владислав Сурков. Імен осіб, яким готуються інші підозри в цій справі, не назвали.

Поки що підозрюваними в цій справі є Медведчук, Демчшин, Кузяра і Порошенко.