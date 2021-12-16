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Нардепи проголосували в першому читанні за криміналізацію антисемітизму

Документ вносить зміни до 161 статті КК України. 

Нардепи проголосували в першому читанні за криміналізацію антисемітизму
Фото: LB.ua

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про криміналізацію антисемітизму. За документ проголосували 300 депутатів. Нардепи також підтримали скорочення строків до другого читання. 

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 161 Кримінального кодексу і встановлює штраф від 3400 до 17 000 грн або обмеження чи позбавлення волі до 8 років за прояви антисемітизму. Безпосередніми змінами до статті є додавання двох слів – "проявів антисемітизму". 

Інколи злочини, вчинені на підґрунті антисемітизму, в Україні карають за статтею про хуліганство. 

Стаття 161 – це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. 

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Антисемітизмом визнано "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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