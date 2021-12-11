Сергія Головатого обрали членом Бюро Венеційської Комісії

До складу Бюро входять сім осіб.

У суботу, 11 грудня на 129-му пленарному засіданні Венеційської Комісії заступника Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано членом Бюро Комісії, яке є її головним керівним органом.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

За Статутом Венеційської Комісії до складу Бюро входять сім її членів: Президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени Комісії.

Наразі оновлений склад Бюро Венеційської Комісії такий: Президент – представник від Франції, три віцепрезиденти – представники від Ісландії, Мальти і Німеччини, а чотири інших членів Комісії – представники від Болгарії, США, Швейцарії та України.

Європейська комісія “За демократію через право”, відома як Венеційська Комісія, заснована 1990 року, після падіння Берлінського муру як інструмент невідкладної допомоги в конституційному будівництві під час демократичних змін.

З часом вона стала всесвітньо визнаним незалежним міжнародним форумом, який сприяє поширенню Європейської конституційної спадщини, заснованої на тріаді спільних для всієї Європи цінностях– правдивій демократії, правах людини та верховенстві права (правовладді).

Натепер державами–членами Венеційської Комісії натепер є всі 47 держав–членів Ради Європи, а також іще 15 держав Азії, Африки, Америки (зокрема: США, Канада, Республіка Корея, Ізраїль, Бразилія, Мексика та ін.). Отже, загалом Комісія нараховує 62 держави–члени.