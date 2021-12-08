Російські найманці від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 7 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, у тому числі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.