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Російські найманці від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Російські найманці від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 7 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, у тому числі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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