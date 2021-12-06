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ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму

Питання ініціативних груп стосуються приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ.

ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму
Заседание ЦИКа
Фото: Пресс-служба ЦИКа

Центральна виборча комісія зареєструвала чотири ініціативні групи, які мають зібрати підписи виборців для винесення на всеукраїнський референдум чотирьох питань стосовно приватизації, ринку землі, легалізації грального бізнесу та цін на газ.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Ці збори відбулися 18 – 19 листопада у чотирьох населених пунктах Полтавської області: у селі Мачухи (Полтавський р-н), у містах Решетилівка (Полтавський р-н), Пирятин (Лубенський р-н) та Глобине (Кременчуцький р-н).

"ЦВК проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам законодавства, взяла до уваги інформацію представників Комісії, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп. Таким чином Комісія зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян", -сказано у повідомленні.

Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань: 

– “Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?”

– “Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”

– “Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?”

– “Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”

Зазначається,що ЦВК встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: 90 днів – з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року включно.

Нагадаємо, у серпні ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, оскільки їх ініціатори не надали необхідних документів у встановлений строк.

У червні ЦВК відмовилась реєструвати ініціативну групу з "земельного" референдуму через "мертві душі".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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