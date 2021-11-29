Постачальники газу назвали ціну для споживачів на грудень

36 компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії оприлюднили свої тарифи на грудень. Залежно від компанії фіксована ціна газу коливатиметься від 7,8 до 13,5 грн за куб. м.

Про це повідомляє інформаційно-консультаційний центр для населення "ГазПравда".

"На останній місяць 2021 року одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр", - сказано в повідомленні.

Найнижчі ціни запропонували Енерджі Трейд Груп (ETG.UA) - 7,799 грн за кубометр, Neogas - 7,8 грн/куб. м, Евода Трейд КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" - 7,89 грн за куб. м, "Палівенерго" - 7,9 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну виставили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз Збут".

Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Проте більшість газопостачальників (36 компаній) у грудні продаватимуть "блакитне паливо" за ціною до 8 грн за куб.

Найвищу ціну на газ - 13,5 грн за куб - у грудні пропонує лише Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Нагадаємо, з жовтня 2021 року практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України". Компанії в її складі купують газ у "Нафтогазу" за однаковою ціною - 7,42 грн за кубометр.

Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня - так само як і річні ціни для побутових споживачів.