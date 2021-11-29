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На трасі М-14 капітально відремонтували 30-кілометрову ділянку біля Мелітополя

В даний момент на дорозі тривають роботи з влаштування та укріплення узбіч, нанесення дорожньої розмітки, встановлення бар’єрної огорожі та влаштування з’їздів з головної дороги.

На 30-кілометровій ділянці траси М-14 Одеса - Мелітополь – Новоазовськ у Запорізькій області завершено капітальний ремонт. Роботи проходили в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.

«На сьогодні на ділянці загальною протяжністю 29,8 км, що пролягає від м. Мелітополь в бік Херсонської області, вже повністю влаштовано фінішний шар дорожнього покриття. Основний проїзд забезпечено», - йдеться у повідомленні.

В даний момент на дорозі тривають роботи з влаштування та укріплення узбіч, нанесення дорожньої розмітки, встановлення бар’єрної огорожі та влаштування з’їздів з головної дороги. Незабаром стартує також установка нових дорожніх знаків.

Паралельно трасу М-14 в області капітально ремонтують у Бердянському районі. Там вже відновлено дорожнє покриття на двох ділянок загальною протяжністю 24,1 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за період з 2019 до кінця 2021 року в рамках «Великого будівництва» буде оновлено загалом 13 тис. км автодоріг. У планах програми Президента Володимира Зеленського до кінця 2024 року відремонтувати 24 тис. км доріг.

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