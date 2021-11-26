За інформацією аналітичного відділу компанії «Епіцентр К», за перші три дні акції Black Friday (22-24 листопада) продажі торговельної мережі зросли на 32% у порівнянні з першою половиною минулого тижня (15-17 листопада). При цьому збільшилась як кількість транзакцій (на +15%), так і середній кошик (+18%). Водночас, в мережі торговельних центрів очікують, що друга половина акції, на яку й припадає «Чорна п’ятниця», продемонструє ще кращу динаміку продажів.

Що стосується найпопулярніших серед українців товарів, то найбільше грошей за перші три дні цьогорічного Black Friday українці витратили на побутову техніку та електроніку: телевізори, холодильники, пральні машини, споживчу електроніку, дрібна побутову техніку тощо.

Традиційно високий рівень продажів в Епіцентрі демонстрували такі напрямки як: сантехніка (ванни, душові, змішувачі, водопровідні системи тощо), покриття для підлоги (керамічна плитка, ламінат і паркет) і декор, куди входить лако-фарбова продукція, шпалери і побутова хімія. Замикають п’ятірку найбільш популярних товарних напрямків вироби з дерева (погонаж, двері, покрівля тощо).

Велику увагу в перші дні «Чорної п’ятниці» покупці Епіцентру приділяли Галереї Деко, де найбільшим попитом користувалися посуд та текстиль. В електротехніці значна доля продажів припала на декоративне освітлення, що представлене в новому shop in shop-форматі Студія Світла. До топ-10 найпопулярніших серед клієнтів компанії категорій також увійшли будівельні матеріали, товари для саду та городу і вироби з металу (двері, фурнітура, кріплення тощо).

Окрім вищезазначених товарних груп, напередодні свят в Епіцентрі динамічно зростають продажі новорічних прикрас та подарунків. А в умовах перших снігопадів та ожеледиці – автотоварів (шини, омивачі, автохімія та інше).

Щоб якомога більше споживачів могли скористатися вигідними ціновими пропозиціями, мережа торговельних центрів Епіцентр вже не перший рік проводить акцію Black Friday цілий тиждень. Цього року вона триватиме з 22 по 28 листопада, а клієнтам пропонують знижки до 90%.

При цьому мережа збільшила кількість акційного товару на 20% в порівнянні з минулим роком. Загалом, в акції бере участь майже 90 000 артикулів.

Зазначимо, що українські споживачі можуть скористатися максимально високими знижками від Епіцентру не лише в мережі торговельних центрів, але й у власному інтернет-магазині компанії - epicentrk.ua. Отримати придбаний тут товар можна як у комфортних Центрах видачі замовлень, так і з доставкою додому чи у відділення найбільших в Україні поштових операторів.

Довідка. Компанія «Епіцентр К» - один з найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та безумовний лідер в сегменті товарів для дому та ремонту. Станом на листопад 2021 року ритейлер об’єднує 69 торговельних центрів Епіцентр, які представлені в усіх регіонах України. До структури групи компаній також входить інтернет-магазин epicentrk.ua, 10 гіпермаркетів Нова Лінія, а також ціла низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

Група компаній є одним з найбільших внутрішніх інвесторів та платником податків в Україні. У 2020 році Епіцентр інвестував у розвиток 10,2 млрд грн та сплатив до бюджетів різних рівнів 5,6 млрд грн податків і зборів.