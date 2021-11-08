Чорна п'ятниця не за горами: АЛЛО оголошує готовність номер один!

Наближається головне свято шопоголіків – день грандіозних розпродажів. В АЛЛО подбали, аби Чорна п'ятниця 2021 року супроводжувалася виключно вигідними та зручними покупками.

Планування – половина успіху

Існує кілька версій походження терміна "Чорна п'ятниця". Одна з них приписує авторство американським поліцейським: у 60-ті роки минулого століття, як тільки починався сезон розпродажів, шосе, що ведуть до великих міст, неможливо було проїхати через пробки. Чорна п'ятниця від самого спочатку була джерелом переваг – та організаційних проблем. Товарів багато, а бажаючих їх купити ще більше. Як же зробити Чорну п'ятницю справжнім святом, щоб усі залишилися задоволеними?

Бренд, який піклується про покупців, може зробити щонайменше три кроки для комфортних покупок:

Наперед скласти список товарів, якими люди цікавляться найбільше за все. Це популярні товари чи новинки преміум-класу, купівлю яких за повною ціною можуть собі дозволити далеко не всі. Забезпечити достатню кількість цих одиниць у магазинах, на складах та в резерві у партнерів. Дати можливість зробити покупку будь-яким зручним способом. Для когось питання принципу – побачити річ наживо, хтось звик замовляти товари онлайн.

В АЛЛО головний розпродаж року організований таким чином, щоб максимальна кількість покупців реалізувала свої давні омріяні «хотілки» у комфортних умовах. Цього року розпродаж розпочнеться на тиждень раніше. Немає сенсу нервуватися й чекати години «ікс», адже можна вибирати і купувати із задоволенням, без величезних черг і в зручний час.

Швидше, краще, дешевше

І все ж таки Чорна п'ятниця – це трохи спорт. Хто швидше оформить покупку бажаної моделі, потрібного кольору з конкретними параметрами? Хто зможе на виділений бюджет придбати більше товарів? Хто першим реалізує свої давні хотілки? Це змагання – а також привід випробувати азарт, взяти участь у гонці. Тим паче що ніхто не залишиться у програші: знижки настільки великі, а пропозицій так багато, що за будь-якої покупки вигоди перевищують витрати.

Щоб отримати від сезону розпродажів якомога більше позитивних емоцій, варто підготуватися. Національний маркетплейс АЛЛО ділиться лайфхаками, які з рядового покупця зроблять спринтера-рекордсмена за вигідними покупками:

● Складіть список товарів заздалегідь. Найбільше задоволення приносять розумні покупки, а раціональний підхід – це купити не те, що коштує дешево, а ті товари, які дійсно потрібні.

● Зареєструйтесь на сайті АЛЛО заздалегідь, щоб не витрачати на це дорогоцінний час у Чорну п'ятницю і одним з перших отримати повідомлення про початок розпродажів.

План покупок важливий ще й через те, що пропозицій справді багато. Це і сезонні товари, і найпопулярніші новинки. За такого розмаїття легко розгубитися, упустити необхідне, розпорядитися бюджетом нерозумним чином. До речі, планування покупок – окреме задоволення: відмінний спосіб провести дозвілля та випробувати приємне передчуття.

Здоров'я у пріоритеті

Цього року якість сервісу інтернет-магазину визначається не лише швидкістю обслуговування, а й безпекою. Дбаючи про покупців, АЛЛО пропонує дві послуги в рамках «карантинної програми»:

● «Експерт Онлайн» – можливість проконсультуватися з менеджером у режимі відеозв'язку. Де б ви не знаходилися, ви можете зв'язатися із продавцем у магазині, який продемонструє товар та відповість на будь-які питання.

● Доставка "АЛЛО Express" – можливість отримати товар у день замовлення за умови його наявності в магазині "АЛЛО" вашого міста.

Період розпродажів – шанс на придбання моделей (техніки, персональних гаджетів, товарів для дому, аксесуарів, одягу, взуття), які давно були у списку бажаних, але на купівлю яких вам завжди не вистачало грошей або часу. Старт незабаром, і АЛЛО оголошує готовність номер один!