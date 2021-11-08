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Невакцинованих освітян і чиновників почали відсторонювати від роботи

Наявність протипоказань до вакцинації має бути підтверджена документально.

Невакцинованих освітян і чиновників почали відсторонювати від роботи
Фото: Lb.ua

Сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Він передбачає відсторонення від роботи невакцинованих працівників з переліку професій, де щеплення від COVID-19 є обов'язковим.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що йдеться про працівників:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів,
  • освітніх закладів.

Працівники цих організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення.

Міністр наголосив, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.

"Розкажіть рідним, знайомим чи сусідам чому важливо зробити щеплення і допоможіть їм знайти найближчий пункт чи центр вакцинації", – закликав Віктор Ляшко.

Раніше центральний комітет профспілки працівників освіти та науки звернувся до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки з проханням відтермінувати застосування механізму відсторонення від роботи працівників закладів освіти у зв’язку з їх відмовою та неможливістю вакцинації від COVID-19.

Як повідомляли, відстороненим від роботи через відмову від вакцинації також не будуть виплачувати лікарняні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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