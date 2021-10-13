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Освітян, які не вакцинуються від COVID-19 до початку листопада, відсторонять від роботи, – МОЗ

Наказ про обов'язкову вакцинацію набере чинності через три тижні.

Освітян, які не вакцинуються від COVID-19 до початку листопада, відсторонять від роботи, – МОЗ
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Міністерство охорони здоров'я попередило, що освітян, які не вакцинуються від COVID-19 до початку листопада, відсторонять від роботи без збереження зарплати.

Про це сказано в коментарі МОЗ щодо дострокових шкільних канікул.

Освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для роботи під час карантину. "Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Наказ №2153 про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для окремих професій було зареєстровано в Мін’юсті 7 жовтня. Він набере чинності через один місяць з дня його публікації.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 

За даними Міністерства освіти і науки, хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 83,8% освітян.

Динаміка вакцинації є позитивною, і лише шість областей поки що не досягли позначки у 80%. Це Херсонська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Одеська та Львівська області.

Якщо станом на 1 жовтня через відсутність достатньої кількості вакцинованих працівників майже 15% українських шкіл працювали в онлайн-режимі, то зараз таких вдвічі менше - тільки 7,7%.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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