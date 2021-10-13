США в листопаді відкриють наземні кордони для вакцинованих подорожувальників, – AP

США у листопаді відкриють наземні кордони для вакцинованих подорожувальників без поважної мети в'їзду. Заборона на такі поїздки діяла 19 місяців через коронавірус, пише Associated Press з посиланням на високопоставлені джерела у владі.

Нові правила дозволять повністю щепленим іноземцям в'їжджати до США із Канади і Мексики незалежно від мети поїздки. Докладніше про це уряд має оголосити сьогодні, 13 жовтня. Планується також послабити обмеження для авіаперельотів.

За словами джерела агентства, під час подорожей до США на авто, залізницею чи паромі будуть питати про наявність вакцинації у межах стандартної перевірки митниці та прикордонної служби. На розсуд правоохоронців можуть перевірити докази отримання щеплення.

ПЛР-тест при цьому потрібен не буде. Нині для того, щоб потарпити до США літаком, все ще потрібні негативні результати аналізів на ковід.

Джерела також стверджують, що в США пускатимуть вакцинованих усіма схваленими ВООЗ вакцинами, а не лише тими, які використовуються безпосередньо в Штатах.

Зараз, згідно з інформацією на сайті МЗС України, у США незалежно від громадянства і місця проживання подорожувальника діють певні обмеження на авіасполучення. Всі пасажири обов'язково повинні мати негативний тест на коронавірус, зроблений упродовж 72 годин до подорожі.

Також діють обмеження на поїздки до США іноземців, у т.ч. громадян України, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії, Ісламської Республіки Іран, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Індії.