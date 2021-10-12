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Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини

"Угода про асоціацію з Європейським Союзом не відкривала жодних перспектив членства".

Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Фото: EPA/UPG

Канцлерка німеччини Ангела Меркель запобігла вступу України до НАТО, незважаючи на опір політичної опозиції у Сполучених Штатах.

Про це у інтерв’ю Spiegel заявив Крістоф Гойсґен, один із найвпливовіших радників (у 2007–2017 роках) Анґели Меркель.

Серед іншого, Гойсґен стверджує, що уряд Німеччини, під час перебування на посаді Анґели Меркель, із самого початку припускав, що Росія ніколи не погодиться на прозахідний курс України.

"Виступаючи проти сильного опору опозиції США, Меркель запобігла вступу України до НАТО; Угода про асоціацію з Європейським Союзом не відкривала жодних перспектив членства. Вона (Меркель – ред.) завжди пам’ятала про речі, які були б прийнятними для Росії", – наводить слова Крістофа Гойсґена "Радіо Польща".

В інтерв’ю німецькому часопису колишній радник Меркель говорить про капітуляцію США в Афганістані та вважає, що німецькі війська мали перебувати в країні значно довше. Водночас він захоплюється президентом Джо Байденом та звинувачує Дональда Трампа в "аматорському дипломатичному безладі".

Колишній радник канцлерки також відповів на питання про те, чи ефективна політика Меркель не мала б характеризуватися уникненням криз і далекоглядною політикою. Гойсґен визнає: "Можна було б зробити більше".

Нагадаємо, наприкінці вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори. Федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель залишається на своєму посту до формування нової правлячої коаліції й нового уряду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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