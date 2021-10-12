Президент Філіппін запропонував щепити незгодних з вакцинацією увісні

Раніше Дутерте попереджав, що порушників карантину розстрілюватимуть.

Президент Філіппін Родріго Дутерте вважає, що робити щеплення людям, які не наважуються вакцинуватися від коронавірусу, можна тоді, коли вони сплять.

Про це він заявив під час телевізійного звернення, передає Philstar.

"Давайте заліземо до них додому і зробимо щеплення, поки вони сплять", - запропонував Дутерте, заявивши про готовність очолити ініціативу.

При цьому він нагадав людям, що, крім вакцинування, необхідно носити маску і дотримуватися соціальної дистанції, оскільки ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу.

За словами президента Філіппін, повну вакцинацію на Філіппінах пройшли понад 23 млн осіб. Ще понад 26 млн із 110-мільйонного населення острівної країни отримали першу дозу препарату, пише Manila Bulletin.

11 жовтня на Філіппінах зареєстрували найнижчу кількість нових випадків зараження із 5 серпня - 8 292 нових хворих. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за весь період у країні на COVID-19 захворіли 2,67 млн осіб, померли 39,6 тис.

Нагадаємо, торік у квітні Дутерте дозволив розстрілювати злісних порушників карантину.