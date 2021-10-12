У Каліфорнії невеликий пасажирський літак врізався у будинки

У місті Санті на півдні штату Каліфорнія 11 жовтня розбився невеликий літак. В аварії загинули дві людини.

Літак Cessna 340A впав на вулицях Грінкасл і Джеремі, пише Insider. За словами місцевої влади, він прямував у Сан-Дієго (Каліфорнія) з Юми (штат Арізона), але під час польоту пілот виявив певні проблеми. Через це він намагався приземлитися в громадському аеропорту Gillespie Field, що розташовано менш ніж у п'яти милях (близько 8 км) від місця катастрофи.

Літак врізався у два будинки та вантажівку. Унаслідок аварії загорілися кілька будинків та автомобілі, розташовані поруч.

🚨#BREAKING: New Video Taken Moments After Plane Crash In Santee, CA. Homes And Vehicles Fully Engulfed In Fuel.



📌#Santee l #CA



reports plane that crashed into homes in Santee, Calif. first hit UPS truck, killing the driver - also reports of human remains found backyard pic.twitter.com/csB9UDKma0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 11, 2021

"Щодо причин катастрофи літака, то їх ще потрібно визначити", – повідомив заступник начальника пожежної охорони Джастін Мацусіта.

Про постраждалих у будинках, в які врізався літак, не повідомляється.

Нагадаємо, у липні цього року в селі Шепарівці біля Коломиї на приватний житловий будинок упав легкомоторний літак WT-10 Advantic. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.