10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
ГоловнаСвіт

У Каліфорнії невеликий пасажирський літак врізався у будинки

В авіакатастрофі загинули дві людини. 

У місті Санті на півдні штату Каліфорнія 11 жовтня розбився невеликий літак. В аварії загинули дві людини.

Літак Cessna 340A впав на вулицях Грінкасл і Джеремі, пише Insider. За словами місцевої влади, він прямував у Сан-Дієго (Каліфорнія) з Юми (штат Арізона), але під час польоту пілот виявив певні проблеми. Через це він намагався приземлитися в громадському аеропорту Gillespie Field, що розташовано менш ніж у п'яти милях (близько 8 км) від місця катастрофи.

Літак врізався у два будинки та вантажівку. Унаслідок аварії загорілися кілька будинків та автомобілі, розташовані поруч. 

"Щодо причин катастрофи літака, то їх ще потрібно визначити", – повідомив заступник начальника пожежної охорони Джастін Мацусіта.

Про постраждалих у будинках, в які врізався літак, не повідомляється. 

Нагадаємо, у липні цього року в селі Шепарівці біля Коломиї на приватний житловий будинок упав легкомоторний літак WT-10 Advantic. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також