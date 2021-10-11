Італія повністю вакцинувала 80% населення старше 12 років

Госпіталізації з приводу COVID в Італії неухильно скорочуються з початку літа.

Італія досягла мети повністю вакцинувати від коронавірусу 80% населення у віці від 12 років, яку влада поставила як граничну межу безпеки.

За даними італійського уряду, понад 43 млн людей старше 12 років, із загальної чисельності населення близько 60 млн, станом на 10 жовтня завершили цикл вакцинації, передає Reuters.

Як зазначав у березні спеціальний комісар з питань надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID генерал армії Франческо Паоло Фігліуоло, це критичний рівень вакцинації, при якому ризик госпіталізації різко знижується.

Колишній директор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) та нинішній радник Фігліуоло Гвідо Расі наголосив, що скорочення кількості госпіталізацій має важливе значення для відновлення економіки Італії та допомогти національній системі охорони здоров’я переорієнтуватися на послуги, не пов’язані з COVID.

Однак, на думку радника комісара, досягнення цього порогу вакцинації недостатньо.

"Нам доведеться або вакцинувати понад 80%, якщо ми продовжуватимемо утримуватися від вакцинації дітей у віці до 12 років, або 80% усього населення, включаючи дітей віком від 5 до 12 років", - сказав він.

Госпіталізації з приводу COVID в Італії неухильно скорочуються з початку літа. В Італії зафіксовано 131 274 смерті від COVID-19 з моменту її спалаху у лютому минулого року, що є другим показником у Європі після Британії та дев’ятим у світі.

На сьогодні в країні зареєстровано 4,7 млн випадків коронавірусу.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій. У МОЗ пов’язують це з новою хвилею коронавірусу.