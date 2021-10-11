​В Гаазі починаються слухання щодо захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня починає слухання у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ", "Яни-Капу" і 24 українських моряків.Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сьогодні суд заслухає аргументи російської сторони, а 12 жовтня слово матиме українська делегація.

"Справа – дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які дев’ять місяців провели в російській тюрмі", – заявляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком, який згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення - караються.

Кулеба висловив упевненість у тому, що Росія буде притягнута до відповідальності, "скільки б часу це не зайняло".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Росія обстріл і захоплення українських кораблів визнала, однак відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт "незаконного перетину російського кордону".

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва це зробити відмовилася.

Урешті моряків передали Україні не за рішенням трибуналу, а під час обміну полоненими у форматі 35 на 35 7 вересня 2019 року.

Також у нейтральних водах Україні повернули катери й буксир. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали через слідчі дії та проведенням балістичної експертизи. При огляді також з'ясувалося, що росіяни зняли все радіоустаткування, а також унітази, кухонні плити, плафони розетки.