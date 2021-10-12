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Боррель: Україна вже дуже близька до Європейського союзу

"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети".

Боррель: Україна вже дуже близька до Європейського союзу
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Європейський союз визнав і привітав європейський вибір України і прагнення стати членом ЄС. Блок поділяє прагнення України зміцнювати політичні зв’язки та економічну інтеграцію.

Про це у інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року", - сказав Боррель, відповідаючи на питання щодо того, коли можна очікувати в на позитивний фідбек від ЄС  у питанні визнання європейської перспективи України. 

За словами очільника європейської дипломатії, ЄС та Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв’язки та економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, враховуючи глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі. 

"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, Україна і Європейський Союз у вівторок, 12 жовтня, укладуть угоду про відкрите небо, попередньо підписану ще вісім років тому. Церемонія відбудеться в рамках саміту Україна - ЄС.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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