Колишній директор Естонського національного музею Алар Каріс став новим президентом Естонії. 11 жовтня на засіданні Рийгікогу (парламенту) він прийняв присягу, повідомляє ERR.

Каріс обійняв посаду президента замість обраної в 2016 році Керсті Кальюлайд.

У своїй промові з нагоди вступу на посаду президента Алар Каріс торкнувся тем нерівності, що починається з дитячого саду, коронавірусу і вакцинації, клімату, міжнародних відносин та оборони країни.

Новим президентом Естонії його обрали 31 серпня. У другому турі голосування в Рийгікогу кандидатуру Каріса підтримали 72 депутати при необхідних 68 голосах. Всього в голосуванні взяли участь 80 депутатів зі 101-го.

Новому президенту Естонії 63 роки. Він був ректором Естонського університету природничих наук в 2003-2007 роках, Тартуського університету в 2007-2012 роках. Потім займав посаду державного контролера Естонії, а з 2017 року очолює національний музей.

Керсті Кальюлайд, чиї повноваження на посаді президентки Естонії спливли у жовтні 2021 року, була першим лідером іноземної держави, що відвідала зону бойових дій на Донбасі.