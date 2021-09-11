Президентка Естонії Кальюлайд увійде до наглядової ради YES

Вона буде першою жінкою у керуючому органі Ялтинського форуму.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд після завершення своєї каденції увійде до наглядової ради YES (Ялтинської економічної стратегії). Вона буде першою жінкою у керуючому органі цього форуму.

Про це під час підбиття підсумків форуму в Києві заявив голова наглядової ради YES, колишній президент Польщі Александр Квасневський.

"Є добра новина. Мені повідомили, що президентка Естонії Керсті Кальюлайд після завершення своєї каденції погодилася стати членкинею правління наглядової ради Ялтинської економічної стратегії. Ця новина тим важливіша, що вона стане першою жінкою, яка обійме цю посаду", – повідомив Квасневський.

Повноваження чинної президентки Естонії Керсті Кальюлайд спливають у жовтні 2021 року, після чого її змінить директор Естонського національного музею Алар Каріс.