Разумков знову захворів на ковід і пішов на самоізоляцію

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Разумков зазначив, що здав тест перед масовим заходом і дізнався про захворювання.

"Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами - це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене", - написав він.

Разумков повідомив, що бирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні.

"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було. Сподіваюсь, що матиму можливість виступити online", - зазначив спікер парламенту.

Разумков додав, що пішов на самоізоляцію і певний час працюватиме дистанційно. Протягом всього цього тижня він брав участь у пленарних засіданнях.

Нагадаємо, у серпні під час поїздки в Полтавську область Разумков розповів, що досі не вакцинувався від коронавірусної хвороби.

Спікер Ради хворів на ковід восени минулого року.