​Наразі вакцини забезпечують захист людей від важких форм ковіду, а не колективний імунітет, - ВООЗ

Чим легше передається вірус, тим вищий повинен бути відсоток щеплених або перехворілих.

Програми по вакцинації проти коронавірусус COVID-19 на нинішньому етапі забезпечують, насамперед, захист людей від важких форм захворювання, а не колективний імунітет.

Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ганс Клюге, передає "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, головною метою вакцинації тепер стало, перш за все, запобігання важких форм захворювання, запобігання смерті", - сказав Клюге, якого цитує газета "Фігаро".

Видання нагадує, що в травні 2021 року Клюге вважав, що пандемія завершиться, коли ми доб'ємося вакцинації 70% населення планети. Наразі він наголосив, що дав таку оцінку, оскільки на той момент ще не було поширення нових, більш заразних і сильних штамів ковіду.

Клюге також зазначив, що чим легше передається вірус, тим вищий повинен бути відсоток щеплених або перехворілих, щоб осягти колективного імунітету.

"Якщо ми припустимо, що COVID-19 продовжить мутувати і залишиться з нами, як, наприклад, грип, то нам потрібно розрахувати, як поступово змінювати нашу стратегію по вакцинації... Нам потрібно отримати вкрай важливу інформацію про те, як діє введення додаткових доз вакцини ", - додав Клюге.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ зазначили, що щеплення додатковою третьою дозою вакцини від COVID-19 є не розкішшю, а способом убезпечити найбільш вразливі категорії населення.