"Ковід сказав те, що соромляться сказати політики і дипломати: ось насправді ваше місце", – Зеленський

Водночас, на його думку, ковід показав, що може зрівняти у правах всіх, незалежно від наявності ядерної зброї і рівня ВВП.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна вистояла перед викликами коронавірусу. Про це він повідомив під час виступу на відкритті форуму YES, що проходить у Києві в Мистецькому арсеналі.

"Ми вистояли, не потонули, жодні хвилі нам не страшні. Ми знаємо, як їх долати, є, з ким їх долати", – зазначив він.

Президент додав, що Україна не впоралася з цим ідеально, але так само ідеально не впоралися й всі інші країни світу. Він додав, що Україна не мала великого падіння ВВП порівняно з багатьма іншими країнами, включно з тими, в кого сильніша економіка і немає війни та окупації.

"Ввели адаптивний карантин, але я б сказав, – адекватний карантин. Ми ввели локдаун в найкращий для цього час, він не був довгим, болючим, настільки болючим, як у багатьох країнах. Не чекали допомоги від інших – я вважаю, що це велика перемога нашої країни, і допомагали іншим, не чекаючи подяки. Ми відправили в Італію медиків і завжди готові допомагати всім без виключення. Хоча це не означає таке саме ставлення до твоєї держави. Довгий час у нас не було вакцин достатньо на мільйони бажаючих, потім у нас з'явились мільйони вакцин, але раптом зникли мільйони бажаючих, бо хтось витратив мільйони на пропаганду, і, до речі, як всередині країни, так і зовні", – зазначив президент.

Зеленський додав, що "провалити іспит – не значить не отримати важливе знання", але він не впевнений, що це знання світ засвоїв повністю.

Президент також зазначив, що під час нових викликів не варто забувати і про старі.

"Я вважаю, що головний меседж ковід-19 – не в тому, щоб посилити біологічну безпеку, розвивати медицину і бути більш гнучким в бізнесі...Але будь-який лікар вам скаже, що лікувати потрібно не симптоми, а першопричини. Це сучасна політика світу, я вважаю, що це і є головна проблема і причина ковіду. В світі завжди будуть нові віруси, загрози, нові бомби, бо світ продовжує змагання і війну за технології, ринки впливу, економіку іноді й інших держав. Ядерна, хімічна, біологічна, інформаційна зброя – ось чого прагне світ, бо це влада. Але в такому випадку будуть з'являтися нові віруси щороку, як новий айфон: ковід-20, 21, 22, 23. А потім – нові бренди, нові цифри, нові вакцини, що, як зарядки для нових айфонів, будуть підходити тільки до окремого вірусу", – порівняв Зеленський.

Він підкреслив, що коронавірус довів: у світі – кожен сам за себе.

"Світ може спільно вирішувати питання клімату, або інші пріорітетні питання, він показав, що рівність держав – це одне, а розподіл вакцин – інше. Що у людського життя є паспорт і є громадянство. І є більш важливі життя, менш важливі життя. Показав ціну і роль маленьких країн, тих, що, скажімо так, не в клубі. Ковід нарешті сказав те, що соромляться сказати політики і дипломати (про маленькі країни): ось насправді ваше місце", – заявив Володимир Зеленський.

Водночас, на його думку, ковід показав, що може зрівняти у правах всіх, незалежно від наявності ядерної зброї і рівня ВВП. "Він натякнув світу – ви всі однакові, об'єднуйтесь. Катастрофа буде, якщо світ не зрозуміє висновків", – підсумував Зеленський.