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ДБР прийшло з обшуками в КМДА у справі про виділення землі на Хрещатику і Грушевського

Перевіряється причетність депутатів Київради.

Державне бюро розслідувань перевіряє передачу в користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення комунальної власності у центрі Києва.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

В рамках провадження за ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою) у четвер, 9 вересня, відбулися одночасні обшуки у приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту земельних ресурсів КМДА, а також комунального підприємства "Київське інвестиційне агентство".

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

"Посадовці Київської міської адміністрації передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Михайла Грушевського, за заниженою вартістю та без проведення аукціону. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень. Посадовці КМДА провели цю оборудку під приводом внесення змін до інвестиційного договору, порушивши вимоги Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди територіальній громаді столиці", - йдеться в повідомленні.

Перевіряється причетність депутатів Київської міської ради.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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