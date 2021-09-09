​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав відсторонити від засідань Верховної Ради депутатів Миколу Тищенка та Гео Лероса за бійку біля трибуни.

Про це голова фракції заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент LB.ua.

"У нас є в Регламенті найжорсткіше покарання (заборона брати участь в 5 пленарних засіданнях через порушення депутатської етики та поведінки)... Це не стосується прізвища. Якби я бився, я б так само застосував таке правило проти себе. Це нормально. Коли всі будуть розуміти, що це - правило і воно непорушне, тоді вони будуть думати перед тим, як щось робити", - заявив Арахамія.

Він наголосив, що буде агітувати колег голосувати за рішення про відсторонення Тищенка та Лероса від пленарних засідань.

"Битися в парламенті не дозволено... Коли є бійка, то я не буду особисто розбиратися. Нехай Верховна Рада визначиться... Звичайно, я не забороняв критику президента. Я що - хвора людина? Ні, звичайно. У нас свобода слова. Це наша основна цінність. Неправда, що його (Тищенка) викликали до Офісу президента... Якщо зараз ми не створимо механізм превенції таких подій, то вони будуть битися через день... Будуть битися у цьому парламенті. У нас, на жаль, є лише один механізм покарання депутата... Ми спробуємо це зробити... Це правильно... Я це пропоную, буду 100% голосувати за це та агітувати", - пообіцяв Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні під час народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко застосував силу до позафракційного депутата Гео Лероса під час його виступу в парламенті через критику на адресу президента і голови ОПП. Конфлікт відбувся під час виступу Лероса при розгляді звіту тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо перевірки стану "Укрзалізниці". Лерос із трибуни заявив, що "єдине ТСК, яке повинно звітувати в цій залі, стосується зриву спецоперації по "вагнерівцям". Депутат додав, що українців цікавить, хто "злив спецоперацію" і назвав прізвища Єрмака і Зеленського.