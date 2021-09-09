"Ми робимо все можливе і неможливе", - заявив нардеп.

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вважає, що без монобільшості Верховній Раді знадобилося б 300 років, аби проголосувати об'єм вже ухвалених законів.

Про це він заявив журналістам.

"Ми робимо все можливе і неможливе. Навіть той об'єм законів, який ми ухвалюємо - якби не було монобільшості, я так порахував, десь 300 років ми б не ухвалили... Просто не ухвалили б ніколи! Ось так" - сказав Тищенко.

На питання журналіста, як нардеп порахував, що саме за 300 років, Тищенко відповів: "А це за теорією... Є така теорія... Довго про неї пояснювати".

Нагадаємо, сьогодні Тищенко побився з позафракційним депутатом Гео Леросом під час його виступу в парламенті через критику на адресу президента та Керівника ОП.

За даними Комітету виборців України, монобільшість у Раді не забезпечує 226 голосів "за", оскільки з 247 депутатів "Слуги Народу" регулярно голосують лише 220.

Раніше КВУ назвав "Слугу Народу" наймовчазнішою партією в Раді, оскільки депутати монобільшості найменше виступають у парламенті. В середньому один депутат "Слуги Народу" за 9 місяців роботи виступив тільки 10 разів. Лідер за кількістю виступів - Микола Сольський.

Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня минулого року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуга Народу".

12 вересня 2019 року в парламенті вперше не вистачило голосів для прийняття рішення - депутати відмовилися скоротити термін підготовки до другого читання законопроєкту №1061 про управління безпекою автомобільних доріг.