КИУ назвал "Слугу народа" самой молчаливой фракцией Верховной Рады

Чаще всего в парламенте выступали депутаты "Европейской солидарности".

Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали, депутаты каких фракций и групп выступали в Верховной Раде чаще всего за девять месяцев работы парламента.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Также был составлен рейтинг ТОП-20 депутатов по количеству выступлений. Учитывались выступления с места и с парламентской трибуны.

Среди ТОП-20 спикеров парламента:

1. Н. Шуфрич ("ОПЗЖ") - 328 выступлений за 9 месяцев работы

2. М. Сольский ("Слуга народа") - 295

3. Д.Гетманцев ("Слуга народа") - 204

4. Т. Батенко ("За будущее") - 190

5. А. Колтунович ("ОПЗЖ") - 186

6. Н. Южанина ("ЕС") - 181

7. А. Гончаренко ("ЕС") - 170

8. И. Геращенко ("ЕС") - 166

9. В. Ивченко ("Батькивщина") - 151

10. Королевская ("ОПЗЖ") - 151

11. Папиев ("ОПЗЖ") - 149

12. Д. Монастырский ("Слуга народа") - 148

13. Р. Князевич ("ЕС") - 137

14. С. Власенко ("Батькивщина") - 132

15. С. Шахов ("Доверие") - 123

16. Я. Железняк ("Голос") - 119

17. М. Княжицкий ("ЕС") - 101

18. И. Крулько ("Батькивщина") - 99

19. С. Кальченко ("Слуга народа") - 98

20. М. Цимбалюк ("Батькивщина") - 96

Среди фракций чаще всего выступают депутаты "Европейской солидарности" - в среднем за 9 месяцев работы один депутат ЕС выступил 48 раз. В список ТОП-20 спикеров Рады вошли - 5 депутатов ЕС. Основным спикером от фракции является Нина Южанина.

На втором месте - депутаты "Батькивщины" - 47 выступлений. Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко.

У депутатов ОПЗЖ в среднем - 39 выступлений. Основной спикер - Нестор Шуфрич.

У депутатов "Голоса" - 38 выступлений. Главный спикер - Ярослав Железняк.

Меньше всего в Раде выступают депутаты монобольшинства. В среднем один депутат "Слуги народа" за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений - Николай Сольский.

"Как ни парадоксально, но «Слуга народа» - самая молчаливая фракция Верховной Рады. Разница в активности между монобольшинством и другими парламентскими фракциями - впечатляющая. Депутаты «Слуги народа» выступают в 4-5 раз реже, чем их коллеги из ЕС, «Батькивщины», ОПЗЖ и «Голоса». Главная причина этого - отсутствие опыта и надлежащего профессионального уровня у ряда депутатов этой фракции. Именно поэтому многие из них вынуждены самоустраняться от сложной работы по рассмотрению законопроектов и обсуждению поправок", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее КИУ назвал лидеров по посещаемости заседаний Рады во время карантина. Самые высокие показатели у "Евросолидарности" и "Слуги народа", на третьем месте - "Голос".